Vali hotell targalt

Antalya piirkonnas väisasin palju hotelle ja minu sõnum on üks: Türgi on väga luksuslik, kuid hotelli valides siiski mõtle, millist puhkust soovid. Kas soovid pigem rahulikku rannalähedast puhkust basseini ja hea söögiga väikeses luksuslikus hotellis, kus sind koheldakse kui kuningat ja on ruumi omaette olla? Või eelistad pigem perepuhkust niinimetatud kõik-ühes-hotellis, kust leiad ka ööklubi, veepargi, spaa, lõbustuspargi ja mänguväljakud? Teises variandis saad tihtilugu boonuseks ka laste kisa ja muu melu. Valik on sinu!