„Põhiline on, et vesi sisse ei läheks!“ Kuldīga linnaga saab tutvuda kaenla alla ulatuvates kalamehepükstes

Ajalugu ja tänapäev butiikhotellis Sīmanis

Sīmaņmājā nime kandev ja raekojast vaid paarisaja meetri kaugusel asuv maja on Kuldīga üks vanemaid. See on restaureeritud nii osavalt, et sisenedes ei saa arugi, et tegemist on igati tänapäevaste võimalustega hotelliga, sest vana aja romantilist hõngu on tunda igal pool.

Krista, kes meid saatis, rääkis, et Sīmaņmājā on üks vanemaid hooneid Kuldīgas ja võib-olla ka ainulaadseim. „Ajalugu viitab, et esimese selles kohas paikneva hoone alustalad pärinevad hertsog Jakobi ajast 16. sajandil. Sellisel kujul, nagu ta nüüd eksisteerib, on maja 1800. aastate Kuldīga linnakaartidel juba näha. Algupäraselt oli see ühekorruseline hoone, võimalik, et mõeldud hobustele. Maja ligi viisteist aastat kestnud renoveerimise käigus tuli päevavalgele huvitav fakt: pisut kaldus hoone esimese ja teise korruse vahel avastati peidetud ruum, millel on kõrgust alla meetri ja sissepääs teiselt korruselt. See võis olla varitsuskoht teise maailmasõja ajal.“ Just sellesse lausa 23 sentimeetrit vajunud majaotsa meie tütrega enda toa valisimegi. Alguses oli kaldus põrandal käies küll tunne, et oleks nagu laevas, kuid huvitav oli ka.