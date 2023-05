Rahvusvaheline reisikorraldaja „ANEX Tour“ teatab lendude algusest Tallinnast

„Meil on hea meel eduka tegevuse alguse üle Eestis ning selle üle, et reisijad valivad aktiivselt puhkusereise mitte ainult suve perioodiks, vaid ka sügisel. See trend näitab, et eestlased kipuvad oma puhkust rohkem ette planeerima ja säästma mitte ainult raha, vaid nii on neil ka võimalus valida rohkemate hotellide hulgast,“ märgib ANEX Tour Balticsi juhatuse liige Ilker Adiguzel.