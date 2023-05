Laulasmaal avatakse Rootsi teadlaste juhtimisel tervise ja heaolu akadeemia

Akadeemia asutaja, LaSpa omanik Anna Elam lausus, et LaSpa Health & Wellbeing Academy programm on suunatud igas vanuses ja igasuguses vormis inimestele, kes soovivad uusi teadmisi ja motivatsiooni oma füüsilise tervise ja vaimse heaolu parandamiseks.

„Tervislik eluviis koosnev igapäevastest väikestest lihtsatest sammudest. Ja kuigi need sammud võivad olla lihtsad, kogeb enamik meist, et tervislike eluviiside teadlik ja järjepidev rakendamine pole sugugi nii lihte. Võtmetähtsusega on motivatsiooni leidmine. Oleme aru saanud, et mida rohkem adekvaatset informatsiooni inimesel on, seda lihtsam on tal leida motivatsiooni tervislikeks valikuteks.“