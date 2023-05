Prantsusmaa keelab lühilennud, kus rongid on saadaval. Kriitikute sõnul pole otsus mõistlik

Selleks et keeld kehtiks, nõudis EL, et kõnealusel lennuliinil oleks alternatiivne kiirraudtee, mis võimaldab kahe linna vahel sõita vähem kui kahe ja poole tunniga. Samuti peab olema piisavalt varajasi ja hilised ronge, et reisijad saaksid sihtkohas veeta vähemalt kaheksa tundi.

Osad inimesed on kritiseerinud Prantsuse presidenti Emmanuel Macroni tema keskkonnaprogrammi ettepanekute eest, kus ta soovitas keelata lennud, mille puhul rongisõit kestaks vähem kui neli tundi. Kriitikud on märkinud, et kiirrongiliinide tõttu on juba praegu vähenenud lennureisijate arv. Samuti on toodud välja, et see ei lahenda kliimaprobleemi.