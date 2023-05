4-minutilise duši väljakutse. Barcelona hotell kutsub turiste duši all vett säästma

El Periódico de Catalunya andmetel on kolm Yurbbani grupi hotelli pannud ka välja vastava sisuga plakati. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust vee vastutustundlikust tarbimisest. „Kas julgete proovida?“, seisab plakatil, kus on pandud kõrvale ka liivakell.

Turistid on nõus, et vee tarbimise vähendamine on vajalik. „Kui on vaja, pole probleemi. Võib-olla neli minutit on natuke vähe“, sõnas üks turist. Samas teine turist sõnas, et kui pead ei pea pesema, piisab duši all käimiseks neljast minutist. „Neli minutit on adekvaatne aeg. Kõik meetmed vee kasulikuks kasutamiseks on vajalikud ja olen nendega nõus,“ sõnas kolmas turist.