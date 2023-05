Hispaanias on keelatud turistidel kasutada kõrvaklappe jalgrattaga sõites. Rikkumisel ootab ees kopsakas trahv

Seadus on kehtestatud ohutuse huvides, kuna see takistab sõitjatel kuulda teisi helisid. Kõrvaklappide kandmine jalgrattasõidu ajal võib ohustada nii ratturid kui ka teisi liiklejaid. Näiteks on oht, et muusikat kuulates ei kuule jalgratturid alarmsõidukit ega pruugi märgata jalakäijaid.