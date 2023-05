Lennufirma trahvis naist mitme riidekihi kandmise eest

„Arvasin, et ainus viis pagasi kaalu vähendamiseks on see, kui panen endale üleliigsed riided selga. Seega hakkasingi panema endale selga jopet ja mantlit. Lisaks olid mul jalas kottpüksid, kuhu toppisin T-särke ja iPadi,“ sõnas neiu. Ta lisas, et järjekorras olevad inimesed vaatasid teda. „Inimesed olid pahased, et nad pidid ootama.“

Jetstari pressiesindaja selgitas väljaandele The Independent tehtud avalduses, et lennufirmal on kehtestatud pagasipiirangud, et reisimine oleks õiglane kõikide jaoks. „Me peame jälgima, kui palju asju reisijad pardale toovad, et kõigil oleks ruumi oma asjade jaoks ja et me saaksime täita ohutusnõudeid,“ lisas ta.