Puhka Lätis | Väärt kohad, mida lõunanaabrite juures külastada

Sigulda Tarzani pargis ootavad sind seiklused vabad õhus!

Sigulda Tarzani pargis, mis on rajatud ühele Läti järsemale ja pikemale künkale, saab 400meetriselt kelgumäelt alla kihutada kiirusega kuni 40 km/h. Selle sõidu käigus saab nautida imelist vaadet Gauja rahvuspargi orule, mäest üles viib aga tooltõstuk.

Metsas paikneb Tarzani seikluspark. Seal võib oma julguse ja osavuse proovile panna 11 rajal, kus on kokku 140 takistust. Radu leidub igas vanuses seiklejaile: kõige madalamad on maapinnast meetri kõrgusel (3–6aastastele), täiskasvanute ja närvikõdi otsivate teismeliste põnevad rajad ripuvad aga kuni 20 meetri kõrgusel. Tiroliani nimeline rada on üle kilomeetri pikkune trossilaskumisrada.