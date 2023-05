Atlantis H2O Aquapargis algab suvi juba 1. juunil!

Maikuus on veepark olnud pikalt suletud, et valmistuda saabuvaks suveperioodiks.

Atlantises asuvad Eesti pikimad liutorud, mis on saanud superhoolduse ja on libedamad kui kunagi varem. Populaarses mustas liutorus annab seiklusele vunki juurde uus valguslahendus. Samuti on basseinipõhja valgustus värvilisem ja põnevam ning teise korruse puhkealal üllatab väikeseid veesõpru lõbus ja seiklusi pakkuv ussike. Uue digilahenduse võrra rikkam on ka kogu riietusruumi kapisüsteem.

Eesti suurimasse veeparki on suvel põhjust tulla küllaga! Atlantise uksed on avatud iga päev 10.00–22.00 ning vesi on soe olenemata ilmast. Adrenaliinirohked ja käänulised kaheksa liutoru on alati lustimiseks ja liuglemiseks stardivalmis. Seikluslikkust lisavad tuubid, kollasest ja mustast liutorust saab alla tuhiseda üksi või koos sõbraga. Veel on Atlantises mitmeid lõbusaid veeatraktsioone: lainebassein, ringvooluga bassein ja eriti pisikestele mõeldud veerõõmupallike väikelaste mängu- ja lustialas koos kahe väiksema liutoru, ronimisala ja madala veetasemega basseiniga.

Veekeskus on mugavalt ühenduses Viimsi spaa- ja saunakeskusega, kus saab lisaks kaheksale saunale ning mõnusalt jahutavatele spaabasseinidele nautida ka ehedaid saunarituaale.

Pisikestele saunatajatele mõeldes loodi eelmisel suvel saunakeskusesse spetsiaalne lastesaun, kus on mõnusalt madal temperatuur ning turvaline saunalava. Saunas istudes oleksid justkui ookeani põhjas allveelaevas, mille aknast paistavad värvilised kalaparved ja korallrahnud. Suvistel sünnipäevalastel on võimalik tähtis päev Atlantises eriti seiklusrohkelt veeta. Nagu teada, võib vees möllamine kõhu korralikult tühjaks teha, ning selleks on veepargis peolauda katmas kohvik NOMNOM, kus valikus on nii jäätisekokteilid kui ka mahlased burgerid.

Hiljem saab veepargi poest soetada vahva veeasuka, mis meenutab toredat seiklust kuni järgmise kohtumiseni!

Atlantis H2O Aquapark

Randvere tee 11, Viimsi

Suvel avatud E–P 10.00–22.00