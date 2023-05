Lennunduses tuleb eesolev suvi suure tõenäosusega sama keeruline kui eelmine

Eelmise suve lennukaose peamiseks põhjuseks oli töötajate puudus, sest suur osa töötajatest kaotas pandeemia tõttu töö. See tekitas olukorra, kus lennujaamade turvakontrollis tekkisid äärmiselt pikad järjekorrad, sest töötajaid lihtsalt ei jätkunud.

Lennundus on küll taastunud, kuid tuleb valmis olla selleks, et eesoleval suvel suureneb reisijate hulk järsult, sest algamas on puhkuste periood.

Suvel tekitab enim probleeme töötajate streikimine

Kõige suurem probleem, millega lennujaamad tänavu suvel rinda pistavad, on töötajate streigid. Manchesteri lennujaam on reisijate hulgaga toime tulemiseks palganud rohkem töötajaid, kuid suurimaks probleemiks võivad osutuda hoopis töötajate streigid. Seega tasub suvel reisides järjekordadeks siiski valmis olla.

Lennuliikluse korraldaja Eurocontroli sõnul on suvel keeruline taastada olukord, mis oli enne koroonapandeemiat. Selles mängivad rolli vähene lennuruumi saadavus, nõudluse suurenemine ja süsteemide muutus. Eurocontrol nendib, et 2023 tuleb lennunduses väga keeruline ja nõuab suurt vaeva, et suvel järjekordi ja lendude hilinemisi ära hoida.

Ryanairi juhi Michael O'Leary sõnul tuleb eesolev suvi eelnevaga sarnane: tuleb leppida lendude hilinemiste ja tühistamistega. Lennujaamad püüavad võidelda personalipuuduse vastu erinevate meetmetega. Üks neist on reisijate piirarvu seadmine, millega loodetakse vähendada pikkade järjekordade tekkimist turvakontrollis, lennule registreerimisel ja passikontrollis.

Suurbritannias asuv Heathrow lennujaam on palunud lennufirmadel lõpetada tipphooajal lisalendude lisamine oma lennuplaanidesse, et vältida eesoleval suvel kaost. Prantsuse lennujuhtimisüksuse töötajate streigid on juba käesoleva aasta esimesel poolel muutnud lendamise keeruliseks. Streigid on toimunud alates veebruarikuust. Aprillis kannatas streikide tõttu 10 miljonit reisijat, kelle lend hilines või sootuks tühistati.