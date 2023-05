Kui Saaremaa ei tundu piisavalt eksootiline, tuleb minna Abrukale

Milline on kõige eredam mälestus Saaremaast ja Abrukast? Mis on selle maakonna pärl?

Seikluse tõeliseks pärliks oli Abruka saarevaht Rein Lember, kes on samal ajal ka sertifitseeritud ilvesepüüdja. Seda siis ajast, kui talvise jääga oli saarele tulnud üksik ilves, kes pisikese saarekogukonna ellu segadust hakkas külvama. Kindlasti tuleb pärliks pidada ka viisi, kuidas on mugavaim Abrukale pääseda: selleks on sulnis tunnine jahisõit, mille hulka kuuluvad ka värsked maasikad, pisikene mullivein ja vestlused merest ning elust. Kapteniks on sellel 32-jalasel jahil nimega Printsess Roosi igapäevaselt hoopis Saare Arenduskeskuse juhatajana tegutsev Rainer Paenurk, kes on tartlasena leidnud enda jaoks mere.