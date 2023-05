TezTour: Eesti inimeste reisimisaktiivsus on enneolematult kõrge

Eesti ühe vanima reisikorraldaja andmetel on Eesti inimeste reisimisaktiivsus väga kõrge ning kohe ületamas covid-19 pandeemia eelseid näitajaid. Tänaseks on tervenisti välja müüdud mõned suvised sihtkohad, ligi poole mahu ulatuses ostetud sügisese koolivaheaja reisid ning suur huvi on ka talviste pakkumiste osas.