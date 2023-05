Saaremaa ei väsi üllatamast ehk Mida teha sel suvel Eesti suurimal saarel?

Enamik saarte külastajaid valib sihtkohta jõudmiseks parvlaevad. Kui sinagi kuulud nende sekka, tasub kindlasti peatuda Saaremaa väravas Muhu saarel ning võtta aega selle avastamiseks. Häid viiteid leiad kindlasti siit.

Kui oled omadega jõudnud juba näiteks Kuressaarde, tasub lisaks kohvikutele, muuseumidele, spaadele ja Kuressaare lossile läbi põigata otse linna südames asuvast Kuressaare jahisadamast.

Suurepärane mereõhk, idülliline vaade lossile ning hea õnne korral saad seilata kogenud kaptenite käe all jahiga merele ning külastada näiteks pisikest Abruka saart, mille suurimaks ehteks on uhke salulehtmets, mille võimsad krobelise koore ja laiuvate okstega pärnad on kui vanad head sõbrad, kelle turvalisse rüppe varjule minna. Kõrged sõnajalad ja rikkalik taimestik rammusate viinamäetigudega loovad ilme haldjalikust võlumetsast, mille sügavast smaragdrohelusest võiks suvalisel hetkel välja ilmuda mõni ebamaine muinasjututegelane. Uuri jahisõitude lähemalt siit ning Abrukal seiklemise kohta näiteks siit.

Vana laev ja uuendatud spaad

Omaette elamus on minna sõitma Eesti vanima puulaevaga Hoppet. See 1926. aastal ehitatud kahvelkuunar mahutab 50 inimest ja seal saab maitsta ehtsat rannarahva sööki Admiral von Bellingshauseni nimelises restoran-salongis. Pardal saab vaid ehtsat ja hääd kraami ning auhinnatud snapse nii maalt kui merelt — nende hulgas saare käsitöödžinnid, -ölutid ja -siidrid. Uuri Hoppeti retkede kohta lähemalt siit.

Pärast meresõitu on suvitaja ära teeninud ühe korraliku lõõgastuse. Kohe jahisadama kõrvalt leiab kolm mõnusat spaahotelli. Kaks neist — Asa Spa Hotel ja Meri Spa — on värskelt üles vuntsitud, GoSpa hurmab külalisi oma tuntud headuses. Siinkohal tuleb rõhutada seda, et need pole mitte ainsad meite spaahotellid! Teatavasti oleme siiski Spaaremaa ning kõik teised leiad üles kenasti siit!