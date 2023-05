10 põhjust päikeselinna Šiauliai külastamiseks

2. Maiasmokkade unistus. Kas toote alati oma reisidelt kaasa külakosti? Mida arvate söödavast külakostist? Šiauliaist soovitame kaasa võtta magusat külakosti vanast kommivabrikust Rūta – kvaliteet, ilu, maitse ja üllatus on garanteeritud. Kui aga juba teistele külakosti viite, siis tuleb seda enne ise maitsta, mida saab teha samas majas tegutsevas kohvikus – tellite šokolaadimulli ja saate energiat terveks päevaks. Kui teil on veel jõudu, ronige trepist üles ja külastage vabriku muuseumi. Kas te tõesti teate juba kõike selle maiustuste kohta?

3. Palderjani teetuba. Karbonaadi ja jäätist võib poest osta iga päev, kuid reisil viibides on peaaegu kohustuslik maitsta midagi uut. Linna vanima apteegi kõrval asuv Palderjani teetuba ahvatleb ebatavaliste (paljude jaoks) roogadega: peedikotletid, vegan külmsupp ... Suvel tasub proovida ka erksavärvilist veganjäätist, mis on väga maitsev ja näeb ka fotodel eriline välja.

4. Botaanikaaed. Sellel botaanikaaial on aasta ringi midagi külastajatele näidata, kuid suvel on loomulikult aia õitseaeg. Pärast pikki jalutuskäike linnas on nii hea paljajalu botaanikaaias käia ja nuusutada, imetleda, pildistada, maitsta, kuulata, avastada. Miks mitte valida botaanikaaed piknikupaigaks?

5. Peetruse ja Pauluse katedraali torn. Leedus kõlab endiselt raadios kuulus laul „Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų kyla man noras pokštaut“ (From the Towers of Vilnius and Kaunas, I feel like joking), kuid Šiauliais saate ronida ainulaadsele Leedu kõrgeimale vaateplatvormile (65 m kõrgusel), mis asub Peetruse ja Pauluse katedraali tornis. Tõsi, seda saab külastada ainult koos giidiga. Ekskursioonid toimuvad tavaliselt nädalavahetustel.