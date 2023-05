Nädalavahetuseks Euroopa suurlinna? Vaata, kus on parimad pargid

1. El Retiro park – Madrid, Hispaania

El Retiro park on osa linna ajaloolisest pärandist. Kunagine kuningliku perekonna puhkeala on muutunud väga populaarseks pargiks nii kohalike kui ka välismaalaste seas.

2. Parc des Buttes Chaumont – Pariis, Prantsusmaa

Parc des Buttes-Chaumont on avalik park, mis asub Pariisi kirdeosas, 19. linnaosas. See 24,7 hektari suurune park on linnas suuruselt viies. See avati 1867. aastal, keiser Napoleon III valitsusaja lõpus, ja selle ehitas Jean-Charles Alphand.

Pargi kuulsaim objekt on Temple de la Sibylle, mis on inspireeritud Itaalias Tivolis asuvast Vesta templist.

3. Hyde Park – London, Inglismaa

Hyde Park on üks Inglismaa pealinna kaheksast kuninglikust pargist ning seda külastab igal aastal miljoneid inimesi. Park laiub 350 aakril ning on kodu mitmetele kuulsatele vaatamisväärtustele, nagu Serpentine’i järv ja printsess Diana purskkaev.

Park pakub ka erinevaid vaba aja veetmise võimalusi, näiteks paadi- ja jalgrattasõit, tennis ja ratsutamine.

4. Villa Borghese – Rooma, Itaalia

Villa Borghese on inglise stiilis suur aed, kus on palju hooneid, muuseume ja vaatamisväärsusi. See on suuruselt kolmas avalik park Roomas (80 hektarit).

Pargi tellis Itaalia kardinal Scipione Borghese oma Rooma äärelinnas asuv nn peovilla juurde. Pargi arhitekt oli Flaminio Ponzio.

5. Tiergarten – Berliin, Saksamaa

Tiergarten on berliinlastele sama, mis Central Park newyorklastele ja Hyde Park londonlastele. See asub Berliini kesklinnas oluliste vaatamisväärsuste lähedal.

17. sajandi lõpus rajas kuurvürst Friedrich III kunagisest jahikaitsealast „rahva lõbustuspargi“. Aja jooksul on parki ümber kujundatud, näiteks aastail 1833–1838, mil kuulus maastikuarhitekt Peter Joseph Lenné muutis selle inglise stiilis pargiks.

6. Phoenix Park – Dublin, Iirimaa