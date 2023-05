Esimene omataoline: airBaltic käivitab sel talvel Tallinn-Tampere-Amsterdami lennu

Esimene lend toimub 29. oktoobril 2023 ja lennuaeg Tallinnast Tamperre on 45 minutit, Tamperest Amsterdami aga 2 tundi ja 30 minutit. Sellega avab airBaltic oma esimese lennu Soomest Tallinnasse.

Tampere on Lõuna-Soomes asuv linn, mis on Soome suuruselt kolmas. Tampere on tuntud oma industriaalse ajaloo, kultuurisündmuste ja ilusa looduse poolest. Linn on ümbritsetud järvede ja metsadega, pakkudes palju võimalusi ka värske õhu tegevustele nagu matkamine, kalastamine ja suusatamine.

Amsterdam on Hollandi pealinn, mis on tuntud oma maaliliste kanalite, ajaloolise arhitektuuri ja kultuurilise mitmekesisuse poolest. See on samuti tuntud oma liberaalsete ja avatud vaadate poolest, mis kujundab sellest sobiva sihtkoha neile, kes otsivad lõõgastunud ja vaba atmosfääri.

Lennud Tallinnast Amsterdami toimuvad iga päev.

airBaltic on juba avalikustanud saabuva talvehooaja lennuplaani. Lennufirma käivitab 11 uut sihtkohta Baltikumi ja Tampere piirkonnast ning pakub pea 80 erinevat lennusihtkohta oma lennuvõrgustikus. See on kõrgeim lendude number mida lennufirma on seni pakkunud talvehooajaks oma ajaloo jooksul.

Alates tänasest on peaaegu kõiki uusi sihtkohti võimalik broneerida airBalticu kodulehel. Esimene müügikampaania talviseks hooajaks algab 16. mail.

airBaltic pakub reise rohkem kui 70 erinevasse sihtkohta Riiast, Tallinnast, Vilniusest ja Tamperest.