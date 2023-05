Võrumaal on oi, kui hea!

Võrumaa võlus mind nii oma looduse, inimeste kui ka tõelise vaikuse ja rahuga. Kõige eredamat mälestust on keeruline valida, sest tegelikult oli kogu reis omaette kogemus. Eriline elamus oli ehk öömaja Nedsaja külas.

Nedsaja Metsamaja asub keset metsi, kohas, kus puudub interneti- ja telefonilevi. See on koht, kus saab kõik juhtmed seinast välja tõmmata ja unustada sootuks, kust sa tuled või kuhu lähed, ning lihtsalt nautida metsa õhku ja linnulaulu.

Inimesel, kes pole Võrumaale varem sattunud, soovitaksin aga kindlasti ära käia Hinni kanjonis. Kui räägitakse Lõuna-Eesti omapärasest ja imelisest loodusest, siis see on see koht, kus seda oma silmaga näha ja tunda saab.