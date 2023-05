Nordica tühistas lennu ja jättis hüvitise maksmata. Tarbijakaitse andis õiguse reisijale

11. augustil 2022 pidi Nordica lendama kell 16 marsruudil Gällivare-Stockholm, kuid kolm tundi enne lendu andis ettevõte reisijatele teada, et lend on tühistatud tehniliste probleemide tõttu. Nordica organiseeris reisijatele asenduslennu järgmiseks päevaks.

Reisija oli seisukohal, et tal on õigus saada lennu tühistamise eest hüvitist, kuna tühistamisest teavitati teda vähem kui 14 päeva ette.

Komisjon hindas kõiki asjaolusid ja tõendeid ning leidis, et reisija nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Lennuettevõttel on kohustus maksta hüvitist lennumääruse 261/2004 artikli 7 lõike 1 punktis a sätestatud määras 250 eurot reisija kohta, kolmele reisijale kokku 750 eurot.