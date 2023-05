Müüdid kummutatud!

Muidugi on Ida-Viruga seotud mitmeid eelarvamusi! Aga uskuge mind, kui ütlen, et need eelarvamused lükatakse kohale jõudes kohe kummuli! Külalislahkus, millega valab Ida-Viru ühe keskmise Eesti turisti üle ... see teeb seest soojaks. Ja inimene peabki seest soe olema. Olgu see siis Narvas linnatuuri tehes, Sillamäel tuumapommi ajalooga tutvudes, Toila spaas mõnuledes või saunalavalt otse merre hüpates (vaata pildilt fotosüüdistust).