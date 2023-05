Päev läbi lustimist Vudila Mängumaal

Eesti suurim väliveepark

Vudila on veepark, millest lapsed öösel und näevad. Siin on erineva sügavusega basseinialad koos voolava jõe ning liumägedega.

Torusaunad

Batuudid

Sky-jump

See on hüppeabi 4.0, kus lisaks batuudipõrkele tõmbavad hüppajat kergelt üles ka kummidega traksid, mille külge ta turvaliselt kinnitatud on. Neid leiutisi on meil siin neli.