airBaltic avaldas sügistalvise lennuplaani. Lisatud on 11 uut põnevat sihtkohta

Martin Gauss, airBalticu president ja juhatuse esimees sõnas: „Meil on hea meel kuulutada välja senisest suurem sihtkohtade valik talvehooajaks.“ Gaussi sõnul on nad pühendunud Baltikumi ja nüüd ka Tampere piirkonnale ning eesmärk on siinse regiooni lennuühendust parendada. „Lisaks on meil väga hea meel tutvustada uusi otselende ning suurendada lennusagedust lemmikkohtadesse,“ lisas ta.