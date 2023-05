Looduskaunis Otepää koos piiriülese Valgaga

Lummav loodus

Iseseisvaks looduse avastamiseks on väga sobilikud Karula Rahvuspargi matkarajad, mis keerlevad ümber 60 järve. Alustuseks võib proovida Ähijärve õpperada, mis tutvustab kunagisi teid, taaselustades heinamaatee, Ähijärve kallasraja, jalgraja, aga ka metsatee ja hobusetee. Ideaalne paik, kus loodust ja linde vaadelda, on Taheva 28 meetri kõrgune puidust Tellingumäe vaatetorn, kust avaneb imeline vaade käärulise Mustjõe luhtadele. Torni juurest algavad ka Tellingumäge ümbritsevad jalg- ja rattarada.

Ka Otepää Looduspargist leiab radu, kus kilomeetreid koguda: näiteks ümber Pühajärve kulgev Pühajärve matkarada või selle lühem versioon Murrumetsa matkarada. Käärikul saab matkata ümber Kääriku järve, seigelda hoopis Kekkose matkarajal või alistada näiteks Seinamägi. Harimäe vaatetornist avanevad aga vaated Otepää Looduspargi kuplitele. Kääriku Spordikeskuses on lisaks matkaradadele veel hulganisti mitmekülgseid tegevusi kergejõustikust erinevate pallimängudeni, suvised vollevõistlused ning saunad ja väliujula.

Ja kui on soov loodusturismi raames ka pisut romantikat kogeda, on Pühajärv sobiv nii iseseisvaks paadiseikluseks kui ka juhendatud matkadeks. Suuremad seiklejad võivad ette võtta Kooraste järvistu vallutamise.

Päris uus kogemus võib olla Pühajärve matkaradadel sooja suveõhtu paitusel tõukerattaga sõitmine, kasvõi ümber Pühajärve.

Seikluslik meelelahutus

Kui sind kutsuvad teravad elamused ja valid iga kell aktiivse puhuse, võta koos tegusate kaaslastega suund Otepää poole. Põhjuseid selleks on mitmeid ja enamasti on need sportliku iseloomuga.

Või kihuta hoopis maastikurattal alla Väikese Munamäe nõlvadest!

Väike Munamägi pole ainult talvine meelelahutuskoht. Keskus ja tooltõstuk on suveperioodil avatud nii jalgsimatkajatele kui ka ratturitele. Munaka Bike & Hike võib olla just see, mida sinu teismelised selle suve tippelamuseks peavad.