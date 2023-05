Kõige kõigem Võrumaa kostitab loodusrekorditega ja omapärase kultuuriga

Julgetel avaneb võimalus supelda Eestimaa sügavaimas järves - Rõuge suurjärves, mis on suisa 38 meetrit sügav ning võrreldav maailma suurima looma, sinivaala, pikkusega. Siin looklevad Eestimaa pikim jõgi Võhandu ja suurima kõrguste vahega jõgi Piusa. Piusa jõe kallastel kohtab maalilisi liivakivipaljandeid, millest Härma Mäemine müür on Eesti kõrgeim. Urvastes kasvab Eestimaa jämedaim tamm – Tamme-Lauri tamm. Eestimaa kõige lõunapoolsem tipp asub samuti Võrumaal – Naha külas.

Arvukad turismitalud, ujumisvõimalused, paadisõidud, ratsutamine, laadad, saunad, suusarajad, võru keel – need on vaid mõned märksõnad, mis iseloomustavad Võru maakonda. Nii suurtele kui ka väikestele pakuvad avastamisrõõmu perepargid, muuseumid ja loomapargid.

Loodus- ja spordisõbrad saavad oma meeli ergutada metsa-, matka- ja spordiradadel. Looduses matkates on võimalik pigem kohata lõunast jalutuskäiku tegevat reinuvaderit kui teist inimest. Osaliselt laudteega kaetud eriilmeline matkarada kulgeb läbi Luhasoo raba . Eriti kaunis vaatepilt avaneb sealt varahommikutel. Tõusev päike kuldab Mustjärve ja vaikselt-vaikselt kerkib udu. Kustumatu vaatepilt pikaks ajaks. Kindlasti on sealsed hommikud ja õhtud ka pildile salvestamist väärt. Luhasoo raba juures on ka metsaonnike, kus ööd veeta.

Rulluisutajad ja -suusatajad saavad liikuda Võru-Kubija ning Haanja Puhke- ja Spordikeskuse terviseradadel. Samuti on nimetatud kohtades olemas jooksu- ja kõnnirajad. Haanja Puhke- ja Spordikeskuses on võimalik rentida ka ruume, et aktiivsete tegevuste kõrval saaks korraldada seminare ja sünnipäevi. Aktiivsed sportijad võivad osaleda Võrumaa jooksu- ja kõnnisarjas, mis on suisa 12-etapiline. Kõikidel etappidel on kavas jooks, kõnd ja mudilaste jooks, seega igaühele midagi. Aktiivne liikumine on Võru maakonnas au sees. Ka paljud ettevõtted soodustavad spordisündmustel osalemist.