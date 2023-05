Tartu V Spa hotelli hoovis kohtab peagi erilisi laserjäneseid

12 seiklust

„Tehniliselt teeb projekti uuenduslikuks see, et joonistame jänesed sisehoovi nelja võimsa laserprojektori abil nii, et sündiv animatsioon ei sega tubades viibivaid külalisi, kuid on näha kõigile, kes teatud kellaaegadel hotelliaknast välja vaatavad. Selleks aastaks oleme ette valmistanud 12 erinevat seiklust, mis hakkavad esialgse plaani kohaselt vahetuma igas kuus. Sündmused on sünkroonis meie enda turismikalendriga, kus näiteks veebruaris on meie V Jänkude elus teemaks valentinipäeva kohting või juunikuus otsustavad ka nemad, et tuleks hoovi üks laseriga joonistatud jaanituli püsti panna,“ kommenteerib juhatuse liige Veiko Mahlakas.