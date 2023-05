Euroopa transpordisektor streigib: vaata, kas see võib ka sinu reisi mõjutada

Itaalia

26. mail toimub üleriigiline 24-tunnine transporditööliste üldstreik, mis mõjutab bussi- ja trammiliiklust ning metrooliine. Sel päeval võib ette tulla olulisi hilinemisi ja tühistamisi. Täna pole veel aga selge, kui suureks streik kasvab.

Streigi taga on Itaalia ametiühing USB (it k Unione Sindacati di Base), mis protestib kehvade töölepingute ja madalate palkade vastu.

19. mail korraldab 24-tunnise streigi ka Lufthansa tütarfirma Air Dolomiti, mis lendab Saksamaalt Itaaliasse 13 eri sihtkohta. Volotea lennufirma salongipersonal streigib samal päeval kl 13–17.

Prantsusmaa

Ametiühingud üle Prantsusmaa jätkavad võitlust selle vastu, et pensioniiga tõstetakse 62 aasta pealt 64-le. Protestid puhkesid üle kogu riigi pärast seda, kui president Emmanuel Macron otsustas muudatuse ellu viia ilma parlamendi hääletuseta.

Ametiühingud on välja kuulutanud uue üleriigilise meeleavalduse, mis toimub teisipäeval, 6. juunil. Varem on streikide ajal tühistatud nii lende kui rongide väljumisi, samuti on suletud olnud Pariisi vaatamisväärsused.

Prantsusmaa lennujuhid on streikinud alates märtsist, mõjutades lende üle kogu Euroopa. Odavlennufirma Ryanair teatas, et 2023. aasta esimese nelja kuu jooksul streikisid lennujuhid rohkem kui 50 päeva, mille tõttu tühistati enam kui 3700 lendu ja mis mõjutas enam kui 666 000 reisijat.

Suurbritannia

Heathrow lennujaama turvatöötajad streigivad palgavaidluse tõttu 25.–26. mail. See mõjutab aga ainult 5. terminali ning British Airways on ainus lennufirma, mis sealt lendab. Kuigi ametiühing hoiatab kaose eest, on Heathrow juhtkond kindel, et suudavad lennujaama töös hoida.

Lennujaam soovitab inimestel siiski enne lennujaama saabumist oma lennu olekut kontrollida ning mitte liiga vara lennujaama jõuda.

Šotimaa