Reisirongides internetiühenduse parandamiseks tuleks rajada 25 mobiilimasti. Operaatorid: see on raharaiskamine

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem kinnitas ERR-ile, et ettevõtte jaoks on internetiühenduse probleem rongides sama oluline kui reisijatelegi.

„Me oleme nüüd sügisest alustamas rongidele uute 5G-ruuterite paigaldamist. See kindlasti parandab levi, aga mingites piirkondades, kus lihtsalt ei ole tugijaamu, seal tõenäoliselt see levi jääb endiselt kehvaks nii kauaks kuni sinna need tugijaamad tekivad,“ ütles Betlem.

Rongides on kasutusel mobiilne internet, milles tekivad häired osalt ehitusliku eripära tõttu, selgitas Telia tehnoloogiajuht Andre Visse. „Need on alumiiniumkerega rongid, kuhu lihtsalt mobiililevi ja -signaal ei tungi väga hästi sisse, samamoodi on seal selektiivklaasid veel ees,“ selgitas ta.

Wifi töötab rongides tänu sellele, et vastuvõtja asub rongi katusel ja antenn on piisavalt võimekas. Kuid kui mobiilimaste on maapiirkondades hõredalt, jääb ka wifiühendus ühel hetkel nõrgaks.

Visse ütles otse, et mastide rajamine tühermaale ei tasu end ära: „Selge on see, et operaatoritel endal ärihuvi nendesse asukohtadesse mastitaristut rajada otseselt ei ole.“

