Kaheksa soovitust suvepuhkuseks Tartumaal

7. Puhka päikesest muuseumides!

Emajõe linnaujulas mõnulemise vahepeale tasub kiigata mõnda Tartu muuseumisse, kust leiab kogu suve vahvaid püsi- ja rändnäitusi ning õpitube, kus teha kunsti, teadust ja avastada loodust. AHHAA teaduskeskuses vältab kogu suve koguperenäitus „Ahhaa, meeled!“, kus saad siseneda pöörasesse meeltelabürenti, kus kõik pole nii, nagu esmapilgul näib. Kas oma silm on kuningas? On, aga igaks juhuks tasub siiski ka kõrvu teritada. Ent pea meeles, et kõik, mida kuuled, ei pruugi käega katsudes tõele vastata. Ja kui oma nina valesse kohta topid, võid sattuda hoopis petlike lõhnade maailma. Lubame, et AHHAA ja Eesti Rahva Muuseum on vaid väike osa põnevast maailmast, mis Tartus kultuurielu uudistades lahti rullub.