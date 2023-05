Tule upu Põlvamaa rohelusse!

Kui armastad loodust ja matkamist ning otsid seiklusi, siis Põlvamaa on sinu jaoks just õige koht. Loodusnautleja leiab siit palju puutumata loodust: massiivseid metsi, säravaid järvi ja kauneid vaateid, mis pakuvad mitmeid võimalusi aktiivseks puhkuseks. Põlvamaa toodete ja teenuste eripäraks on puhas kvaliteet ja ressursside jätkusuutlik kasutamine ning vapiloomaks kobras, kes toimetab vaid puhtas keskkonnas.