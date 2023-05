Nordica sai uue kommunikatsiooni- ja turundusjuhi

Tugev varasem karjäär

„Mul on südamest hea meel liituda niivõrd dünaamilise rahvusvahelise lennundusettevõttega nagu seda on Eesti lennunduse lipulaev Nordic Aviation Group,“ sõnas Kaunissaare. „Reisi- ja lennundusmaailmal pole olnud hiljutise koroonapandeemia tõttu sugugi lihtsad ajad, kuid nõudlus reisimise järele on tugevalt taastumas. Tunnustan senise turundus-, kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse juhi Toomas Uibo aastatepikkust pühendunud tööd, mille üks pärle on eduka brändi Xfly ellukutsumine ja arendus. Soovin anda nüüd oma panuse selle pööraselt areneva ettevõtte arengusse.“

Senine juht läks riigikokku

Senine turundus-, kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse juht Toomas Uibo asus tööle riigikokku 10. aprillil. Uibo sõnul on tal väga hea meel, et Eesti suurim lennuettevõte on leidnud endale väärika töötaja. „Tean Airit kui äärmiselt töökat, kohandumisvõimelist ja loomingulist inimest, kel alati naeratus näol. See sobib väga hästi kokku lennufirma väärtustega, kus tiimitöö ja kompetents on seatud esikohale. On märkimisväärne, et juhtkonnas nüüd rohkem naisi kui mehi. Soovin Airile edu uues ametis ja olen kindel, et asjad on edaspidigi hästi hoitud.“