Novatours pakub talvel reise uutesse eksootilistesse sihtkohtadesse

Rakovski lisab, et kontserni tugevuseks on nõudluse järjepidev ja asjatundlik jälgimine ning võime sellele kiiresti reageerida. Tavaliselt keskenduvad turismiturule sisenevad uued tegijad üksnes tuntumatele sihtkohtadele, mida pakuvad paljud, kuid Novaturas peab oma tugevuseks oskusi, mis võimaldavad kõigepealt uusi sihtkohti tutvustada, reisimisharjumustega kohaneda ja neid isegi kujundada.

2023.-2024. aasta talvehooaja pakettide broneerijatel on võimalus soetada koos reisiga ka madalaima hinna garantii, mida Novaturas pakub ainsana Baltimaade reisikorraldajatest. See lisab klientidele kindlust, et neile tagastatakse hinnavahe, juhul kui reisi hind peaks edaspidi langema.

Varajased tellijad saavad puhkusepaketiga tasuta kaasa mitmed paindlikud muutmisvõimalused, näiteks lisateenuse Gold Flex, mis lubab ühe korra muuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli, toatüüpi, toitlustustüüpi või sihtkohta.

Pikalt oodatud sihtkoht – unustamatu Jordaania

Jordaania on erakordselt põneva antiikaja pärandiga riik, mis köidab oma vaatamisväärsuste, lõõgastus- ja eksklusiivsete terviseturgutuse võimalustega. Nädalane puhkus võimaldab nii aktiivset puhkust kui ka mõnusat lõõgastust Punase mere või Surnumere ääres.

Riigi lõunaosas laiub suurejooneline roosakas kõrb, kus põhja poole liikudes ilmub välja üha enam rohelust. Jordaaniat iseloomustab hästi välja töötatud taristu, mis on mugavalt kohandatud reisimiseks. Sinna meelitab reisijat tohutul hulgal ajaloolisi objekte, millest kuulsaim on kindlasti Petra, üks antiikaja seitsmest maailmaimest. See iidsete beduiinide poolt kaljudesse tahutud linn on peidetud mägedesse ja üllatab oma suursugususega.

Veel üks reisijate tähelepanu vääriv objekt on Wadi Rumi kõrb, mida ei muuda paeluvaks mitte ainult selle roosakas liiv ja kivid, vaid ka võimalus ööbida kõrbes ja vaadata öist tähistaevast. Teine soovitus on külastada Surnumerd, mille soolane vesi on suurepäraselt kosutav.

Punase Draakoni maa võlu Vietnamis

Punase Draakoni maaks kutsutud Vietnami muudavad paeluvaks mägirajad, riisipõllud, ehedad iidsed ning kohati moodsad ja lärmakad linnad. Seal tervitavad reisijaid sõbralikud kohalikud, kelle tunneb ära koonusekujuliste kübarate järgi. Vietnamlastel on alati midagi rääkida ning paleed, pagoodid ja templid võimaldavad saada osa ainulaadse kultuuri traditsioonidest.

Vietnami pealinn Hanoi on riigi üks huvitavamaid linnu, kus on tunda ainulaadset õhustikku. Ööelu armastajad saavad külastada Hang Buomi piirkonda ja nautida nukuetendust – see on pikaajaline traditsioon, kus rahvamuusika kõlades näidatakse veekeskkonnas stseene iidse Vietnami igapäevaelust.

Halongi laht, mille pindala on lausa 1500 ruutkilomeetrit, mida peetakse üheks maailma seitsmest loodusimest ja mis 1994. aastal kanti UNESCO maailmapärandi nimekirja, on kahtlemata üks väga oluline koht Vietnamis.

Novaturas grupp (tegutseb Eestis ja Lätis Novatoursi nime all) on Baltimaade suurim reisikorraldaja. Ettevõtte põhiline tegevusala on suve- ja talvehooaja puhkuse- ning kultuurireiside korraldamine tšarterlendudega.