Aprillis lendas airBalticuga üle 50 000 Eesti reisija

Martin Gauss, airBalticu president ja juhatuse esimees kommenteeris tulemust: „Suvehooaeg on ametlikult alanud ning me juba näeme reisijate arvu kasvu. Aina rohkem inimesi eelistavad airBalticut teiste kandjate ees.“

Ta lisas: „Osaliselt hoiab huvi üleval ka see, et oleme meie neljast baasist just käivitanud 20 uut otselendu. Selle tulemusel ootame veelgi suuremat reisijate arvu kasvu saabunud suvehooaja jooksul.“