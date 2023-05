Go Bus alustab koostöös FlixBusiga piletite müüki ka oma kodulehel

„Tänu tihedale koostööle kohalike vedajatega ja eelkõige Go Busiga, kui Eesti turu tugevaima tugisambaga, suudame meie FlixBus’is pakkuda turu kõige arenenumat ja laiemat ühendusvõrku,“ ütles Michal Leman, FlixBusi tegevdirektor Poolas, Ukrainas ja Balti riikides. „Balti riigid on kiiresti arenev turg, mis kogub turismisihtkohana jätkuvalt huvi ja populaarsust, kuid ei ole siiski veel nii hästi seotud teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Seepärast on meie missiooniks vastata nõudlusele ja me töötame pidevalt oma teenuste arendamise nimel, et pakkuda rohkem taskukohaseid ja lihtsalt kasutatavaid reisivõimalusi. FlixBusi kiire kasvu näiteks on see, et alates eelmisest suvest lisasime Eestis oma võrgustikku üle saja uue peatuskoha.