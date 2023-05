Turismisektor riigikogule: olge riigimehelikud ja jätke käibemaksuerisus kaotamata

Valitsus saatis täna riigikogusse maksumuudatuste kobareelnõu, millega muu hulgas kaotatakse 2025. aasta algusest 9-protsendiline käibemaksuerisus majutussektorile. Eelnõu järgi hakkab majutusasutustele kehtima käibemaksu standardmäär 22%, mis tähendab sektorile 2,4-kordset maksutõusu.

Ebaõiglane maksutõus

Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla ütles, et riigikogust oleks riigimehelik jätta kiirustades ja mõjuanalüüsita valminud muudatusettepanek seadusest välja. „Saame aru, et riigil on vaja leida lisaraha, kuid nii järsk maksutõus tundub äärmiselt ebaõiglane ja kogu sektorile ränka hoopi andev,“ lausus Maidla. „Kui üldine käibemaksutõus on kaks protsendipunkti, siis majutussektori 13-protsendipunktine maksutõus on karjuvalt ebaproportsionaalne.“

Maidla nentis, et valitsuse kiirustamine nii olulise teemaga on arusaamatu. „Käibemaksuerisuse kaotamise plaan on loodud ilma vastava mõjuanalüüsita ning seda on näha ka eelnõu seletuskirjast,“ nentis Maidla, tuues üheks näiteks väite, et maksumuudatuse mõju regionaalarengule ega kohaliku omavalitsuse korraldusele ei tuvastatud.

„Tegelikult on meie sektori ettevõtete hinnangul antud seadusel märgatav mõju regionaalsele arengule, kuna paljudes piirkondades on just turismiettevõtted olulisteks majandust elavdavateks teguriteks, luues töökohti ja majutades külastajaid, kes kasutavad ka teiste selle piirkonna ettevõtete teenuseid,“ rääkis Maidla. Uuringute kohaselt kulutab turist sihtriigis vaid 20% majutusele ning ülejäänud raha muudele teenustele ja toodetele.

Rohkem kahju kui kasu

Maidla sõnul võib riik majutussektori käibemaksuerisuse kaotamisega lisaraha kogumise asemel hoopis seda kaotada, kuna Eesti muutub turismi sihtkohana naaberriikidega võrreldes vähem konkurentsivõimelisemaks. Turistide arvu langus toob kaasa koondamiste ja pankrottide arvu kasvu majutussektoris ning kokkuvõttes vähenevad sellest sektorist ka maksulaekumised riigikassasse.

Turismisektor pole kunagi olnud ülikasumlik, kuid tänases päevas pole majutusasutused endiselt veel koroona-aastatest toibunud ning uued probleemid on saabunud koos Ukraina sõjaga. Sellises olukorras kajastub järsk maksutõus kindlasti hindades, mida turist aga alla ei neela. „Nii Eesti kui tegelikult ka Soome turist on vägagi hinnatundlik ja läheb siis pigem puhkama meie lähiriikidesse või juba lõuna poole,“ rääkis Maidla.