Eurovision 2023: mida Liverpoolis peale selle teha?

Vaatamisväärsused

The Royal Liver Building

See muinsuskaitse all olev hoone ehitati 1911. aastal kindlustusseltsi peakorteriks. Koos Cunardi maja ja Liverpooli sadamahoonega on see üks nn kolmest graatsiast – jõe ääres asuvate ajalooliste ehitiste kübaratrikk.

Soovitame osaleda The Royal Liver Buildingu 360-kraadisel ekskursioonil, kus saate Liverpooli nautida hoone 15. korruselt, kuulates samas kaasahaaravat lugu Euroopa esimese pilvelõhkuja kohta.

Liverpooli katedraal

Liverpooli katedraal on Suurbritannia suurim ja sellel on maailma suurimad gooti stiilis kaared. Selle kellad kaaluvad 16 tonni.

Katedraali projekteeris Giles Gilbert Scott, kes oli kõigest 22-aastane, kui arhitektuurivõistluse 1902. aastal võitis.

Külastada on võimalik ka torni, mille tippu viib kaks lifti ja 108 trepiastet. See on seda väärt, kuna katedraali tipust avaneb linnale 360-kraadine vaade.

Katedraalil on isegi oma restoran Welsford Bistro, kus saab proovida kohalikku Scouse’i hautist, mis on valmistatud veiselihast ja köögiviljadest.

The Beatles Story

Biitlite muuseumi külastamiseks ei pea ilmtingimata ansambli fänn olema, kuna muuseum annab hea ülevaate ka Liverpooli muusikaajaloost. Vaatamist väärivad siiski John Lennoni prillid, Ringo Starri trummikomplekt ja käsitsi kirjutatud laulusõnad.

Eureka! Science + Discovery

Eureka! teadusmuuseum sobib ideaalselt lastega peredele – muuseumi sihtrühm on kuni 14-aastased. Muuseum on interaktiivne ning seal saab muu hulgas tutvuda selliste teemadega nagu loodus, anatoomia ning arhitektuur.

Anfield Abseil

Anfield Abseil ei ole enam ainult üks Euroopa suuremaid jalgpallistaadioneid ja Liverpooli jalgpalliklubi kodu. See on ka suurepärane koht külastajatele, kes soovivad linna avastada hoopis teise nurga alt. Nimelt on alates 2023. aasta algusest külastajatel võimalik ronida Anfield Abseili põhitribüüni katusele.

Kulisside taga toimuvad ringkäigud annavad suurepärase ülevaate nii jalgpalliklubist kui ka staadionist.

Kus süüa-juua?