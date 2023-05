VIDEO | Kurikuulsast „pedofiiliasaarest“ on saamas luksuskuurort

Kaks Kariibimere saart kuulusid nimelt Jeffrey Epsteinile, finantsmaailma suurnimele, keda süüdistati seksikaubanduses. Deckoff plaanib sinna luua kuksuskuurorti ja loodab, et sel teel saab paik lahti oma ilgest ajaloolisest taagast.

Epsteini süüdistati alaealiste tütarlaste sekskaubanduse korraldamises ja epitsentriks olid just need saared, mida kohalikud hakkasid kutsuma „Pedofiiliasaarteks“ ja „Orgiasaarteks“. 2022. aasta märtsis pandi saared müüki 125 miljoni dollariga, seega allahindlus on olnud väga suur.



USA Neitsisaared saavad Little St. Jamesi müügitulust poole. Sel saarel Epstein elas. Miks? Nõnda lepiti kokku mehe pärandit haldava ettevõttega. Mõlema saare hind oli väidetavalt 30 miljonit dollarit.

Epstein leiti 2019. aasta 10. augustil vanglas surnuna ning ehkki on neid, kes on selles versioonis kahelnud, on ametlik surma põhjus suitsiid poomise teel. Pärast surmagi on tema eelneva elu ümber käimas mitmeid kohtuasi. Näiteks nõuab USA Neitsisaared JPMorgan Chase & Co-lt valuraha, sest nende väitel teenis pank seksikaubanduse pealt, sest olid Epsteiniga ärisuhetes.

Mis on USA Neitsisaared? USA Neitsisaared on Ameerika Ühendriikidele kuuluv liidendamata ala, osa Väikestest Antillidest. Need asuvad Puerto Ricost idas. Ala hõlmab 53 vulkaanilist saart, millest suurimad on Saint John, Saint Thomas ja Saint Croix. Peamine sissetulekuallikas on turism.

Deckoff on Black Diamond Capital Managementi looja ja juht. Ta soovib luua 25-toalise luksuskuurorti, et piirkonna turismi elavdada ja töökohti luua. Ta loodab kuurorti avada 2025. aastal. Teates kirjutab mees, et ta on ehitanud üles eduka karjääri suutes probleemsetest oludest kasvatada üles edukad ärid.



Epstein ostis Little St. Jamesi 1998. aastal 7,95 miljoni dollari eest ning maksis 2016. aastal 22,5 miljonit Great St. Jamesi eest.