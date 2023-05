Ida-Aafrika ringreis. Keenia kohviistandustega tutvumine

Minu reis algas Keenias maandumisega Nairobi lennuväljale kell 4. Nagu ka kolm aastat tagasi võttis mind vastu tuledes öine Nairobi. Esimese suurema muutusena märkasin äsja valminud kiirteed Nairobi lennujaamast Westlandi - Nairobi jõukasse äri- ja elamurajooni piirkonda. 27 km pikkuse projekti maksumus oli 560 miljonit dollarit. Kui enne kiirteed kulus Westlandi sõiduks 2 tundi, siis nüüd kõigest 15-20 minutit. Minu algne reisisiht oli Nyeri piirkond Keenia keskosas, 3 tunni sõidu kaugusel Nairobist. Antud piirkond on Keenias tuntud kohvi ja tee kasvatamise poolest. Kolm aastat tagasi tutvusin seal noore kohvikasvataja Davidiga. Tema kirg ja huvi kohvi vastu oli muljetavaldav ning juba toona adusin, et Davidi missioon ja visioon on kohvimaailmas korda saata midagi suurt. Meie kohtumine sai varakult planeeritud ja täna julgen Davidit oma sõbraks pidada.

David on spetsialiseerunud erikohvi kasvatamisele, millega tegeleb 4 aastat. Eriliseks teeb kohvi näiteks töötlusviis, konkreetne kohvisort ja suur pühendumus kohvikasvataja poolt. Lisaks Davidile kuulub sellesse kogukonda 20 liiget. Davidil on tänaseks kokku 6100 araabika taime. Antud kogukonna liikmete eelmise aasta saak oli kokku 60 000 kg kohvimarju. Peamine araabika sort, mida David kasvatab, on maitseprofiililt selge ja särava puuviljasusega, erinevate maitsenüanssidega Ruiru 11. Samas nõuab Ruiru 11 rohkem hoolt, tähelepanu ja tegevusi võrreldes näiteks SL28 variatsiooniga, mis on samuti Keenias populaarne. Seal kasutatakse kohvi töötlemiseks mõlemat levinud viisi – naturaalset ehk kuiv- ning märgtöötlust. Kui mu eelmisel Keenia kohvireisil õnnestus täita üks unistustest ning korjata kohvimarju ja lüüa kaasa kohvi märgtöötlemisel, siis seekord oli võimalus näha ka kuivtöötlust.