Müstiline Ida-Virumaa, kus seiklusi jagub igaühele

Iisaku on Alutagusemaa keskus, endine poluvernikute rahvakillu pealinn. Iisaku Kihelkonna Muuseum pajatab nende loo väga ehedalt ja kaasahaaravalt. Ja siinsamas ootab kiviviske kaugusel armastatud Peipsi oma rannamõnudega. Peipsi põhjarannikul on Eesti pikim liivarand – üüratud ligi 33 km. Keskseks rannaks on Kauksi supelrand, kus rannamändide rüpes asub Rannahoone ja kuhu on rajatud promenaadid, parklad ning mänguväljakud. Alutagusemaa puhkusemõnude keskus on kaunis Mäetaguse von Rosen Spa, mis on Eesti ainuke täiskasvanutele mõeldud hotell.