Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Käimas on Eesti Muusika Päevad . Selle festivali raames saab kuulda eesti heliloojate uusimat loomingut, kavas on eri žanritest muusikud ja kombineeritakse erinevaid kunstiliike.

Tallinna lähedal Vanamõisa karavanipargis toimub Karavanimess, mis toob kokku valdkonna suuremad ja väiksemad tegijad, karavaniturismi entusiastid ning inimesed, kes seda põnevat maailma on alles avastamas. Messiga samaaegselt toimub suur rahvusvaheline karavanituristide kokkusaamine CaravanTreff. Messilt leiab nii maailmakuulsate kui väiksemate brändide matkaautode ja haagissuvila mudelid ning kohal on karavani tarvikute, seadmete ja teenuse pakkujad. Lisaks on messil eksponeeritud ratastel majad ja minimajad, saab soetada mitmesugust matkavarustust ning tutvuda erinevate kämpingute ja reisisihtkohtadega.