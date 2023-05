Ryanair teatas, et nad kogusid 700 000 allkirja. Euroopa Komisjonilt nõutakse ülelendude lubamist

Kuus nädalat tagasi algatatud üleskutse Protect Passengers: Keep EU Skies Open on allkirjastanud üle 700 000 reisija. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pole veel tunnustanud EL-i reisijate, kes on korduvate streikide tõttu ning lendude tühistamise ja hilinemise tõttu palju kannatanud, mitmeid üleskutseid rakendada vajalikke meetmeid. Prantsusmaa kaitseb riigisiseseid lende, samas kui EL-i ülelende Saksamaalt, Hispaaniast, Itaaliast, Suurbritannias ja Iirimaalt tühistatakse palju. Itaalia ja Kreeka kaitsevad ülelende lennujuhtide streikide ajal ning nüüd peab EL-i komisjon nõudma, et Prantsusmaa teeks sama.