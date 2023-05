Eestlased ostavad kaks Tallinna hotelli ja viivad need maailmakuulsa brändi alla

Hotellide uue operaatori Duco OÜ tegevjuhi Madis Laidi sõnul ulatub tehingute elluviimise järel Duco juhtimise all olevate hotellitubade arv Tallinnas 437-ni. „Meie tiimi pikaajaline hotellide juhtimise kogemus ja varasem koostöö Accoriga julgustab laienemist ette võtma. Meie jaoks on võimalus tuua esimest korda Eesti turule rahvusvaheliselt väga hinnatud kaubamärgid Mövenpick ja ibis Styles põnev väljakutse,“ ütles Laid.

Hotellide varasem omanik Igor Jakobson märkis, et tehingule eelnesid põhjalikud läbirääkimised mitme ostuhuvilisega, kuid muude tingimuste kõrval sai ostja valikul määravaks uute omanike kogemus, visioon ja võimekus hotelle hästi edasi arendada. „Hotellid said tehinguga uued, majutusteenuste ja kinnisvara valdkonnas kogenud omanikud. Loodan, et väärikate rahvusvaheliste kaubamärkide lisandumine aitab kogu Eesti hotelliäri valdkonda veelgi paremale tasemele edasi arendada,“ ütles Jakobson.

122 toaga L’Ermitage’i nimi jääb esialgu samaks ja pärast renoveerimist avatakse hotell 2025. aasta kevadel uue nime all ibis Styles Tallinn, olles esimene unikaalse disaini poolest tuntud loomingulise kaubamärgi hotell Tallinnas. Duco jätkab ka 2019. aastal avatud 190 toaga Ibis Tallinn Center hotelli opereerimist, mille ehituse ja senise opereerimise taga on samad ettevõtjad.

L’Embitu ja L’Ermitage’i hotelli senine omanik Igor Jakobson annab hotellide opereerimise uutele omanikele. Ostjad on Eestis seni peamiselt kinnisvaraarendusega tegelevatele ettevõtjatele Madis Mägile ja Janno Parikule kuuluvad valdusettevõtted. Ettevõtte ülemineku lõpuleviimise tingimus on konkurentsiametilt vastava loa saamine. Konkurentsiameti menetlus loa andmiseks kestab eelduslikult ligikaudu üks kuu. Tehingu hind on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne.

Accori Poola ja Balti riikide arendusjuhi Katarzyna Slawinska sõnul on Accori eesmärk tugevdada oma kohalolu nii Tallinnas kui Balti riikides. „Senine positiivne kogemus Ibis Tallinn Center hotelli opereerimisel julgustab meid Ducoga koostööd laiendama. Mövenpick ja Ibis Styles toovad piirkonda juurde uued kaubamärgid, mis pakuvad klientidele veelgi laiemat majutusteenuste valikut. Tegemist on suure saavutusega kontserni portfelli jaoks selles piirkonnas. Usume, et uued hotellid, mis tegutsevad silmapaistvate kaubamärkide all ja mida hindavad külalised kogu maailmast, võidavad iga Tallinna saabuva turisti südame,“ ütles Slawinska.

Mövenpick ja ibis Styles

Mövenpicki kaubamärgi all on maailmas üle 110 hotelli ja kuurordi ning 2025. aastaks plaanitakse avada veel 50 hotelli, mis jäävad truuks nii oma Šveitsi kui ka kulinaarsele pärandile. Mövenpick on algusest peale võtnud omaks keskkonnasõbraliku mõtteviisi ja see on endiselt kaubamärgi põhisuund.

Tunnustades brändi terviklikku lähenemist jätkusuutlikkusele ning sügavat pühendumist kohalikule keskkonnale ja kogukondadele, on Green Globe nimetanud Mövenpicki alates 2017. aastast igal aastal maailma kõige jätkusuutlikumaks hotelliettevõtteks.

ibis Styles on Accori economy-klassi kaubamärk, mis tervitab külalisi loomingulise disaini ja mängulise atmosfääriga. Kindlale teemale üles ehitatud unikaalse disainikontseptsiooni ja enesekindla optimistliku lähenemisega pakuvad ibis Stylesi hotellid lihtsat, trendikat ja ökonoomset külalislahkust.

Igal ibis Stylesi hotellil on kindel ja ainulaadne temaatika, mis on esindatud kogu klienditeekonna jooksul, alates disainist kuni siltide ja personali riietuseni. Sõbralik personal üllatab külalisi rõõmsate väikeste lisadega, et muuta iga peatumine isiklikuks ja eriliseks. Paarid, pered, üksikreisijad ja ärikülalised on kõik soojalt teretulnud enam kui 560 ainulaadse disainiga ibis Stylesi hotelli üle 45 riigis.

Accor

Accor on üks maailma suurimaid hotellifrantsiise, mis koosneb enam kui 5400 hotellist ja 10 000 toitlustusasutusest ning heaolu- ja koostöötamiskeskusest 110 riigis. Kontsernil on üks tööstusharu mitmekesisemaid täisintegreeritud külalismajandussüsteeme, mis hõlmab enam kui 40 hotellibrändi alates luksushotellidest kuni odavhotellideni, kaasaarvatud külalismajandusettevõte Ennismore.

Accor keskendub positiivsete tegevuste edendamisele ärieetikas, vastutustundlikus turismis, keskkonnasäästlikkuses, kogukonnale suunatud tegevuses ning mitmekesisuse ja kaasamise valdkonnas. 1967. aastal asutatud Accor SA peakontor asub Prantsusmaal ja on avalikult noteeritud Euronext Paris börsil ja börsivälisel turul Ameerika Ühendriikides.