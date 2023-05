Lennud tühistatud. Uue Eesti lennufirmaga on juba probleemid ja klient on püha viha täis

Reisijuhi lugeja sõnul tühistas Marabu 22. mai lennu Münchenisse. „Äärmiselt pettumust valmistav ja reisiplaane sassi lööv olukord. Uus lennufirma tuli turule suure ilutulestikuga kuid esimene kokkupuude on juba negatiivne,“ väljendas lugeja oma pettumust. Ta lisas, et tal pole õigust kompensatsioonile, kuna etteteatamine oli 17 päeva varem. „Kasuta Marabu lennufirmat ja saad täiesti tasuta tühja maksta.“

Praegu on selge, et Marabu on ka teised Tallinnast väljuvad reisid tühistanud.