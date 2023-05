FOTOD | Kevadine Riia kutsub külla! Vaata, milliseid reisi- ja majutussoodustusi praegu pakutakse

Riias toimub kogu aeg midagi – näiteks tänavate üleskaevamised, nagu meilgi Tallinnas. Riias aga toimub suur osa kaevamisi seoses Rail Baltica rajamisega, nii et näiteks bussijaama ümbrus näeb välja nagu arheoloogiliste mälestiste väljakaevamise piirkond. Kui aga liikuda bussijaamast vanalinna, on kõik jälle ilus. Rääkimata sellest, et kuigi pole vaid paar aastat korralikult Riias käinud (ainult mõne korra läbi sõitnud), on siia tekkinud nii mõnigi uus ütlemata äge koht. Tutvustame neist kolme.

Āgenskalns Market

Āgenskalnsi turuhoone on üks 20. sajandi ratsionaalse juugendstiili näiteid. Restaureeritud turuhoone sai valmis eelmise aasta mais ja praeguseks on see saanud populaarseks kogunemiskohaks, kust osta endale kõikvõimalikku värsket kraami ja einestada turuhoone teise korruse mõnusates restoranides.

Āgenskalnsi turule on antud riikliku kultuurimälestise staatus. 1914. aastal ehitatud turupaviljon restaureeriti põhjalikult aastatel 2018–2022 ja lisati algsele kontseptsioonile mitmeid kelmikaid aksessuaare nagu näiteks imelised Itaaliast pärit lühtrid.

Riia Stradinsi ülikooli anatoomiamuuseum

Veidi üle paari aasta avatud olnud RSU anatoomiamuuseumis saad näha ebatavalist ajaloolist kogu – see on õige koht inimkehade mitmekesisuse tundmaõppimiseks. Muuseumis saad näha seda, mis on tavaliselt nähtav ainult kirurgile või anatoomile.

RSU anatoomiamuuseumi kogu koosneb mitmest tuhandest erinevast ja ebatavalisest esemest – inimese normaalse ja patoloogilise anatoomia, embrüoloogia, teratoloogia (kaasasündinud anomaaliad) eksponaatidest, anatoomiapreparaatidest ja väljakaevamistel ja ekspeditsioonidel saadud antropoloogilisest materjalist.

Herbary Riga

Imelise miljööga Herbary katuserestoran asub Galerija Riga ostukeskuses. See pakub mõnusat õhkkonda, parimaid kokteile kogu Riias ja sõna otseses mõttes taevalikku vaadet linna katustele.