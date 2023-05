Järgmisest nädalast muutub Elroni Edelasuuna sõiduplaan

Varahommikune Tallinna-Rapla rong asendatakse bussiga, mille peatused on leitavad Elroni kodulehel . Asendusbussi peatuskohad on tähistatud Elroni siltidega.

Elroni müügijuhi sõnul on mõistetav, et taristu omaniku Edelaraudtee tehtavad tööd põhjustavad reisijatele ebamugavusi. „Püüame raudtee vähenevast läbilaskevõimest hoolimata hoida enamiku rongidest käigus ning väljumisajad võimalikult reisijasõbralikud, kuid arusaadavalt on meie valikud praegu äärmiselt piiratud.“