Tallinna lennujaamas hakkavad peagi kehtima uued lennutasud. Ryanair pole otsusega rahul

Tallinna lennujaam sai konkurentsiametilt kinnituse, et nad on regulatsiooni ja tasude arvutamise metoodikat mõistnud õigesti ja lennujaam on tasusid muutes käitunud regulatsiooni vaates korrektselt. „Sellest tulenevalt kehtestame alates 10. maist uued tasud, mis hakkavad kehtima kõigile lennufirmadele,“ ütles Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Euroopas on lennupiletite hinnad kasvanud keskmiselt 30%. „Lennujaamatasude tõusu osa piletite hinnatõususus on pigem marginaalne – me räägime Tallinna lennujaama puhul 2–3 eurost väljuva reisija kohta,“ sõnas Holts. Ta lisas, et nõudlus piletitele on endiselt tugev, mis näitab, et reisijad on valmis kompenseerima kõigi turuosaliste kasvanud kulud.