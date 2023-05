Lennufirma president: tehisintellekti kasutamisega on võimalikud ühe piloodiga lennukid

Kuna lennundussektor hakkab tehisintellekti omaks võtma, on Emiratesi presidendi Tim Clarki sõnul võimalik, et lennukid lendavad vaid ühe piloodiga. Ta lisas, et tõenäoliselt läheb sellega aega ning see ei pruugi olla see, mida reisijad tahavad. „Reisijatele meeldib mõelda, et lennukis on kaks pilooti.“

Tehisintellekti ulatus ja võimsus kasvab kiiresti, on oluline, et lennundussektor astuks sammu tagasi ja hindaks, mida see võiks muuta, ütles Clark. „Paljud inimesed on mures selle pärast, mida tehisintellekt peaks tegema ja mida mitte. Kui teil on midagi nii võimsat kui see, mis on tulemas, peate võtma aega, et analüüsida, kas see võiks teie tegevust parandada,“ ütles ta.

Clark lisas, et on võimalik, et kunagi lendavad lennukid ilma piloodita, kuid ta ei usu, et see juhtub tema eluajal. „Kas lennukeid saaks lennata täielikult automatiseeritult? Jah, see oleks võimalik, tehnoloogia on praegu täiesti olemas, kuid minu arvates on alati keegi lennuki pardal,“ lisas Clark. Mõned idufirmad on keskendunud piloodita lennukite arendamisele tulevikus.