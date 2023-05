AirBaltic avab sel nädalal Riiast viis uut otselennuliini. Vaata, kuhu on võimalik nüüd kiirelt lennata!

Liinideks on Riia - Bukarest (Rumeenia), Riia - Porto (Portugal), Riia - Burgas (Bulgaaria), Riia - Bilbao (Hispaania) ja Riia - Tivat (Montenegro).

Bukarest on Rumeenia pealinn ja riigi suurim linn, kus ajalooline ja kaasaegne on ühtlaselt segunenud. Porto seevastu on Portugali suuruselt teine linn, mis on tuntud oma rikkaliku ajaloo, maitsva toidu ja maastiku poolest.

Bulgaaria Musta mere rannikul asuv Burgas on kuulus oma kaunite randade ja kuurortide, aga ka iidse ajaloo ja kultuuripärandi poolest. Bilbao asub Hispaania põhjaosas ja on tuntud oma muljetavaldava arhitektuuri, kultuuri ja maailmakuulsate muuseumide poolest. Tivat on Montenegro rannikulinn, mis on tuntud oma kauni looduse ja paljude ajalooliste vaatamisväärsuste poolest.

Liinilennuaeg Riia ja Bukaresti vahel on kaks tundi ja 30 minutit, Riia ja Porto vahel neli tundi ja 25 minutit, Riia ja Burgase vahel kaks tundi ja 40 minutit, Riia ja Bilbao vahel kolm tundi ja 50 minutit ning Riia ja Tivat kaks tundi ja 40 minutit.

2023. aasta suvehooajal pakub „airBaltic“ lende Balti riikidest ja Tamperest 20 uuele lennuliinile. See on suurim arv uusi lennuliine, mida lennufirma on ühel hooajal pakkunud.