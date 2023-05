USAs ja ka mujal maailmas võivad pärast suve lennupiletid odavneda

Lennupiletite hinnad on langenud 12% alates 2022. aasta mais saavutatud tipptasemest, ütles lennupiletite pakkumiste tellimise teenuse Going tegevjuht Scott Keyes. Ta märkis, et eelmise aasta kevadel toimunud hinnatõusu põhjustas osaliselt ülekaalukas nõudlus reiside järele ja piloodipuudus. 20. aprilli 2023. aasta esimeses kvartalis vähenesid lennupiletite hinnad 2019. aasta esimese kvartaliga võrreldes 8,7%, selgus kaubandusühingu Airlines for America 2023. aasta aprillist koostatud tööstusharu olukorra aruandest. „Ülejäänud aasta lennupiletite hinnad jäävad suuresti madalamaks kui eelmisel kevadel ja suvel,“ ütles Keyes.