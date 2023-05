Air France soovib Hiina lennuettevõtjatega konkureerimiseks riiklikku toetust

Air France survestab Prantsuse valitsust, et piirata Hiina lennuettevõtjate juurdepääsu riigile. Lennufirma sõnul on Hiina lennuettevõtjatel ebaõiglane eelis, kuna nad saavad lennata üle Venemaa õhuruumi, mis on suletud paljudele teistele lennuettevõtjatele.