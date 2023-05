FOTOD | Vaata, milline hakkab välja nägema Riia pearaudteejaama ümbrus tulevikus

Jaamakompleksi on kavandatud ka multimodaalne transpordisõlm. See tähendab, et Elizabetesi tänav ühendatakse Timoteja tänavaga ning väljakaevatud paisjärve alla on linna- ja ühistranspordiplaneerijad kavandanud spetsiaalse transpordisõlme linnadevahelise ja linnatranspordi jaoks.